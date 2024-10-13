Гасилин: «Отставание «Зенита» от первого места на одно очко — это допустимый результат»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о результатах «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России.

Гасилин заявил, что «Зенит» ведет борьбу за трофей, ведь цель клуба в год столетия всем известна – чемпионство.

«Отставание от первого места на одно очко — это допустимый результат. Пришло много игроков. Все идет в штатном режиме, очки посчитаем к концу чемпионата», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

После 11 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков.

18 октября «сине-бело-голубые» встретятся на выезде с «Акроном». Игра 12-го тура должна будет стартовать в 18:00 по мск.