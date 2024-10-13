Кафанов: Жаль, что Гилерме и Шунин не нашли команду

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился комментарием о ситуации Маринато Гилерме и Антона Шунина.

Напомним, оба голкипера покинули свои клубы в летнее трансферное окно на правах свободного агента, однако найти новую команду им не удалось.

«Очень грустно. У нас с Гильерме очень теплые отношения. Жаль, что он без команды. Уверен, он может играть еще год-два минимум», — приводит слова Кафанова российское издание «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что такая же ситуация с Шуниным, который тоже много лет верно служил своей команде, но не смог найти новый клуб.