Агент рассказал, когда Тюкавин начнёт тренироваться с «Динамо»

Алексей Сафонов, агента форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о состоянии здоровья своего клиента.

Напомним, 22-летний нападающий пропустил минувшим сбор сборной России.

«С Костей все хорошо, он готов. Конечно, он начнет тренироваться с «Динамо» в начале недельного цикла. У него же не травма, а просто сопли были», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин появился на поле в 13 встречах во всех турнирах, стал автором четырех забитых голов и двух ассистов.

Ближайший матч «Динамо» проведет 20 октября против «Рубина». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.