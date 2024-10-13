Лунёв одним словом оценил результаты «Динамо»

Голкипер столичного «Динамо» Андрей Лунёв высказался о результатах команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Как оценишь треть чемпионата для «Динамо»? Весело. Что это значит? То и значит», — заявил Лунёв Sport24.

Футболист считает, что по игре «Динамо» не уступило ни одному из соперников, однако при этом команда потерпела уже три поражения и дважды сыграла вничью.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунёв провел 11 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 12 мячей и трижды смог сохранить свои ворота «сухими».

По итогам 11 туров «Динамо» идет на пятом месте в РПЛ. В копилке команды Марцела Лички 20 баллов.