Гунько назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Рулевой «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о борьбе за чемпионский титул Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне. По мнению специалиста, главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство является «Краснодар».

«Зенит» все равно является фаворитом в чемпионской гонке по ряду причин. Надеюсь, что ему навяжут борьбу, в большей степени «Краснодар» - вижу их основным конкурентом «Зенита». Надеюсь и на молодой, задорный «Локомотив», который мне очень симпатичен», - цитирует Гунько «РБ Спорт».

На текущий момент «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 26 очками. Выше команды Сергея Семака идут «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 27 зачётных баллов в кармане.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.