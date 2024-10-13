Севикян назвал «Спартак» самым принципиальным соперником «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян ответил на вопрос о самом принципиальном сопернике «красно-зелёных».

— Думаю, «Спартак» — самый принципиальный соперник для «Локомотива» в России, — приводит слова Севикяна «РБ Спорт».

Севикян добавил, что никому из игроков или фанатов «Локомотива» не нужно объяснять, насколько важны дерби против «Спартака».

Напомним, в десятом туре чемпионата России «Локомотив» одолел «Спартак» со счетом 3:1.

В текущем сезоне Севикян провел пять матчей в составе «железнодорожников» и сделал три голевые передачи.

После 11 туров «Локомотив» занимает второе место в РПЛ, имея в копилке 27 очков.