Камоцци оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ

Известный футбольный функционер Франко Камоцци оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне. По словам бывшего советника владельца «Спартака», «быки» являются реальным претендентом на титул Премьер-лиги.

«Сейчас «Краснодар» выглядит очень солидно, они на ходу. Я думаю, что именно «Краснодар» - реальный претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

На текущий момент именно «Краснодар» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место. Впрочем, ситуация очень плотная - «Локомотив» уступает «быкам» только по дополнительным показателям, а «Зенит» отстаёт на одно очко.