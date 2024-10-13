В «Динамо» ответили на вопрос о состоянии Тюкавина и Лунёва

В «Динамо» дали комментарий по поводу состояния вратаря Андрея Лунёва и нападающего Константина Тюкавина. Как известно, Лунёв и Тюкавин в самом начале сбора покинули сборную России. У вратаря выявили перегрузочное состояние, а у нападающего – ОРВИ.

«На данном этапе Тюкавин и Лунёв тренируются по индивидуальному плану. Вопрос об их участии в игре с «Рубином» будет решаться ближе к матчу. Фомин после возвращения из сборной работает в общей группе», - ответ пресс-службы «Динамо» приводит «Матч ТВ».

«Динамо» после одиннадцати сыгранных туров Премьер-лиги располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Гостевой матч против «Рубина» команда Марцела Лички проведёт в воскресенье, 20 октября.