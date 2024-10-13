Рианчо считает, что Карпин может работать в Европе

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о перспективах наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Согласен с Головиным — Карпин мог бы работать в Европе. В том числе в Испании, ведь он проходил испанскую футбольную школу, можно сказать», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

После 11 туров «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 12 зачетных баллов.

Ближайшим соперником «Ростова» станет «Пари НН». Игра 12-го тура РПЛ состоится 19 октября. Старт поединка запланирован на 14:00 по московскому времени.