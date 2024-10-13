Непомнящий выделил фаворита в чемпионской гонке РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о шансах «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ.

По мнению специалиста, позиции «Зенита» в борьбе за трофей остаются самыми крепкими, несмотря на их текущее положение в таблице.

— «Краснодар» все-таки не самая стабильная команда, а «Локомотиву» может не хватить опыта, — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

По итогам 11 туров «Зенит» находится на третьем месте в чемпионате России, имея на своем счету 26 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет один балл.

Напомним, последние шесть розыгрышей РПЛ выиграла команда Сергея Семака.