Карпукас: «Русским в РПЛ доверяют поменьше»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался на тему доверия к российским футболистам в Премьер-лиге. По словам игрока, с этим существуют проблемы.

«Все видят, сколько русских ребят играет в каждой команде. В «Локомотиве» много, а в остальных – меньше. Значит, есть не то, что проблема, а, скорее, тенденция, что русским доверяют поменьше», - цитирует Карпукаса Sport24.

На текущий момент «Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирующему «Краснодару» «железнодорожники» уступают только по дополнительным показателям.

Ближайший матч РПЛ «Локомотив» проведёт 19 октября – против «Химок».