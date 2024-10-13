Байрамян: «Раньше в РПЛ было больше звёзд»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян высказался о российском футболе. По словам Байрамяна, за последние годы российский футбол в чём-то улучшился, а в чём-то, наоборот, стал хуже.

Байрамян считает, что команды РПЛ прибавили в плане тактики. В то же время футболист указал на снижение количества звёзд.

«Если говорить про худшую сторону, то раньше у нас было побольше звёзд. Думаю, это и сами знаете. Это влияет на уровень футбола. Для меня то поколение, когда я играл: Широков, Денисов, Зырянов – было лучше», - цитирует Байрамяна Sport24.

На текущий момент «Ростов» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда смогла набрать 12 очков (три победы, три ничьи, пять поражений).