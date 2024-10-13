Байрамян оценил старт «Ростова» в РПЛ

Атакующий хавбек «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал результаты дончан в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Учитывая последний месяц, оценю треть сезона для «Ростова» — плохо. Мы говорим про результат», — приводит слова Байрамяна Sport24.

После 11 туров «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 12 очков.

Ближайшим соперником команды Валерия Карпина станет «Пари НН». Выездная встреча для «желто-синих» состоится в субботу, 19 октября. Не пропустите начало поединка, которое запланировано на 16:30 по московскому времени.