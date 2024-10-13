Терёхин: «Личка хорошо работает, но надо что-то делать с простыми ошибками в обороне»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в целом положительно оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера «бело-голубых».

- Что, прежде всего, тревожит в игре «Динамо»?

- Да проблема-то, по сути, только одна. В обороне. Других я не вижу.

- Вот как?

- Ну да. Команда забивает, создает хорошие моменты. При этом пропускает просто нелепые мячи! Ничего не меняется с прошлого сезона!

- У вас есть к кому-то персональные претензии? К Бальбуэне?

- Нет, на личности переходить не стоит. Это вся система. Обороняется же вся команда. Удивляет другое.

- Что?

- В «Динамо» же в защите играют представители своих сборных. И такие ляпы делают… Не знаю даже… Может, взять специального тренера по работе с защитниками? Ведь если решить проблему сзади, все сразу наладится. «Динамо» свои голы всегда забьет, с созданием моментов трудностей нет. Но в обороне… Ну, как можно так ошибаться против команды из нижней части таблицы? С тем же «Оренбургом»? Очень странно…

- А не считаете, что и в средней линии у «Динамо» не все порядке? Стоит ли ждать большего от Бителло, Карраскаля?

- Нет. Они нормально креативят. Вы меня не переубедите. Главная проблема - в защите. Вы просто пересмотрите пропущенные голы. Очень простые ошибки. В первой лиге такие не допускают!

Реклама

- А по новичкам есть вопросы? Зачем нужен Артур? Что он показал в последних играх?

- Я бы не судил его пока строго. Новичку нужно время для адаптации. Давайте наберемся терпения. В целом, в атаке «Динамо» смотрится прилично. Может, бразилец немного и выбивается из общего ряда. Но пока рано делать по нему глобальные выводы.

- Тюкавин - форвард европейского уровня?

- Мне он нравится. Талантливый парень. А дальше - посмотрим. Когда уедет из нашего чемпионата, поймем, заиграет Костя в Европе или нет.

- Он лучший нападающий в России?

- Нет. Он лучший нападающий в «Динамо».

- А кто сильнее его в РПЛ?

- Из россиян?

- Нет, давайте всех оценивать.

- Тюкавин - сейчас лучший форвард среди россиян. А если всех брать, то есть Кордоба, Кассьерра. Но они постарше, поопытнее. У Кости еще все впереди. Он будет только прогрессировать. Во всяком случае, я на это очень надеюсь.

- В динамовской среде уже пошли разговоры о том, что команда не прогрессирует при Марцеле Личке, и что, возможно, с чехом стоит расстаться.

- Да кто же такое говорит? Что значит - не прогрессирует? Не надо с ним расставаться. В прошлом сезоне могли выиграть чемпионство, добрались до золотого матча. Но уступили - бывает, что поделать? Личка работает хорошо. Просто надо наладить игру в обороне. Вот и все.

Александр Сычёв