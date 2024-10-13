В «Динамо» высказались о доверии к Личке

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о доверии клуба к наставнику команды Марцелу Личке.

«Марцел Личка — наш главный тренер. А как вы знаете, мы не склонны к импульсивным решениям», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, чешский специалист возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Под его руководством «бело-голубые» завоевали бронзовые медали РПЛ в прошлом сезоне.

На данный момент «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в копилке 20 набранных очков.

В ближайшем туре РПЛ подопечные Лички встретятся на выезде с казанским «Рубином».