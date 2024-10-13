Хавбек «Локомотива» Артём Карпукас оценил «Спартак». Недавно «железнодорожники» обыграли «красно-белых» в московском дерби со счётом 3:1. По словам Карпукаса, спартаковцы оказали серьёзное сопротивление в прошедшем поединке.

«Спартак» - хорошая команда. Что ожидали от них, так они и играли. Мы получили очень серьёзное сопротивление, на которое ответили своей хорошей игрой. Всегда легче тем, кто побеждает. Выиграл бы «Спартак» - им было бы легче», - цитирует Карпукаса Sport24.

На текущий момент «Локомотив» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 27 очками. «Спартак», в свою очередь, занимает шестую строчку с 19 зачётными баллами в кармане.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Химок» на выезде.