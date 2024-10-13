«В «Спартаке» появилось что-то свежее» — Веретенников

Экс-футболист «Ротора» Олег Веретенников высказался об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Эксперт заявил, что сейчас в «Спартаке» произошло много изменений, теперь в команде все по-новому.

— В «Спартаке» появилось что-то свежее и новое. Посмотрим, как команда проявит себя на дистанции, — приводит слова Веретенникова Metaratings.

По итогам 11 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 19 очков.

В 12-м туре подопечные Станковича примут «Краснодар». Не пропустите встречу, которая пройдет 19 октября и стартует в 16:30 по мск.