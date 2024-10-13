Пономарёв: «ЦСКА нужно ещё дорасти до чемпионства»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о перспективах столичного клуба в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Думаю, в этом сезоне ЦСКА поборется за тройку, до чемпионства им еще нужно дорасти», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в этом сезоне у ЦСКА нет шансов на чемпионский титул, но, возможно, «армейцы» поборются за трофей в следующем году.

После 11 туров ЦСКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Марко Николича 20 зачетных баллов.

Следующим соперником «красно-синих» станет махачкалинское «Динамо» (19 октября).