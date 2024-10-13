Ганчаренко высказался о трудностях в переговорах с «Пари НН»

Рулевой «Пари НН» Виктор Ганчаренко прокомментировал информацию, которая появлялась в прессе. Сообщалось, что в процессе переговоров между сторонами возникали разногласия из-за нежелания нижегородцев включать в контракт сумму неустойки при увольнении.

«Есть переговорные процессы, которые должны гарантировать не только сумму неустойки, но и то, что команда будет сильнее. Это не только моя работа, но и клуба», - цитирует Ганчаренко Sport24.

Белорусский специалист отметил, что ему нужны гарантии не только по усилению, но и по улучшению условий тренировочного процесса.

На текущий момент «Пари НН» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.