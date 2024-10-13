Сычёв высказался о возможном матче сборной России против команды Медиалиги

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, нужно ли было сборной России провести матч против сборной Медиалиги.

«Это очень тонкий вопрос. Наверное, стоило бы, для болельщиков это был бы очень качественный и интересный инфоповод. Мы бы соединили разные составляющие футбола: профессиональный и медийный», - цитирует Сычёва Metaratings.

В то же время Сычёв отметил, что сборной России нужны спарринги, а не шоу. По словам экс-игрока «Локомотива», решение по возможному матчу с командой Медиалиги должны принимать представители РФС и тренер сборной.

Как известно, в октябре сборная России не проведёт товарищеских матчей.