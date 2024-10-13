Бабкин назвал причины неудачного старта «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин поделился комментарием о результатах команды в нынешнем сезоне.

Футболист признался, что не знает, почему «Крылья» неудачно стартовали в сезоне, ведь команда играла так же, как и раньше.

«Но где-то не забиваем свои моменты, где-то допускаем ненужные индивидуальные ошибки. Отсюда и не лучшие результаты», — приводит слова Бабкина Legalbet.

По итогам 11 туров «Крылья Советов» находятся на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 11 зачетных баллов.

В 12-м туре самарский коллектив проведет гостевой поединок с «Оренбургом».