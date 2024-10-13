Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабкин назвал причины неудачного старта «Крыльев Советов»

13 Октября 2024 • 16:34 Комментировать
Оренбург
...
Крылья Советов
20.10 16:30

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин поделился комментарием о результатах команды в нынешнем сезоне.

Футболист признался, что не знает, почему «Крылья» неудачно стартовали в сезоне, ведь команда играла так же, как и раньше.

«Но где-то не забиваем свои моменты, где-то допускаем ненужные индивидуальные ошибки. Отсюда и не лучшие результаты», — приводит слова Бабкина Legalbet.

По итогам 11 туров «Крылья Советов» находятся на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 11 зачетных баллов.

В 12-м туре самарский коллектив проведет гостевой поединок с «Оренбургом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Бабкин

Новости по матчу

11 Октября
16:46
Слишкович: «Не могу обещать результат «Оренбургу»
15:16
Бышовец - о задаче «Крыльев» занять восьмое место: «Сначала надо бы просто остаться в РПЛ»
09 Октября
18:27
Колосков оценил решение «Крыльев Советов» оставить Осинькина 1
17:55
Непомнящий поддержал решение оставить Осинькина наставником «Крыльев Советов»
17:11
Осинькин поблагодарил всех, кто поддержал его и «Крылья Советов»
15:22
Ларин: «Так и должно было быть, Осинькин важен для самарцев»
08 Октября
17:59
Дмитриев — о Сергееве: «Не может не только он, а в целом команда»
16:44
Вера отреагировал на информацию о конфликте с Деограсией
14:44
Гарре рассказал, смог ли Сергеев усилить «Крылья Советов»
07 Октября
23:09
Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов
19:46
Агент Гурцкая: Губернатор изменит ситуацию, Осинькин останется в «Крыльях»
18:46
Карпукас: «Осинькин — хороший тренер»
18:15
Непомнящий: «Оренбург» — это вызов для Слишковича»
17:09
Гришин: «Слишковича можно назвать кризисным менеджером»
16:25
Отставки чемпионата России: кто следующий
11:22
Деограсия может вернуться к работе в «Оренбурге»
06 Октября
23:43
Аршавин выбрал новый клуб Осинькину
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Месси может вернуться в Барселону Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси
Спортивные новости
Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Октября
18:13 · Россия. Премьер-лига
Байрамян оценил старт «Ростова» в РПЛ
17:47 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о доверии к Личке
17:19 · Россия. Премьер-лига
Карпукас оценил «Спартак»
17:17 · Россия. Премьер-лига
«В «Спартаке» появилось что-то свежее» — Веретенников
16:54 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА нужно ещё дорасти до чемпионства»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко высказался о трудностях в переговорах с «Пари НН»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Сычёв высказался о возможном матче сборной России против команды Медиалиги
16:34 · Россия. Премьер-лига
Бабкин назвал причины неудачного старта «Крыльев Советов»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: О возможном чемпионстве «Локомотива» говорить рано
16:21 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «У меня появляется уверенность»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Не даёт пас Тюкавину: Агент высказался об игроке «Динамо»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Тихонов оценил «Спартак» Станковича
16:07 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Хочу попробовать свои силы в Европе»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Динамо» выбрали лучшего игрока месяца
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» с «Сочи» не определили сильнейшего в центральном матче тура
15:37 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Зенит» так просто не сломаешь»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов может вернуться в РПЛ – два клуба заинтересованы
14:33 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко назвал свою задачу в «Пари НН»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «В Европе будет больше российских вратарей»
13:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью, не обошлось без удалений
13:42 · Россия. Премьер-лига
Салихова упрекнула «Спартак»
13:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Директор «Сокола» признал наличие серьёзных проблем в клубе
13:00 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели»
12:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Реакция, которую я увидел от ребят в Калининграде, очень сильно обнадёживает»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - о трансфере Соболева в «Зенит»: «Люди мечтают играть в «Спартаке» 2
Все новости