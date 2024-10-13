Сычёв: О возможном чемпионстве «Локомотива» говорить рано

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, может ли «Локомотив» стать чемпионом России в этом сезоне. По словам экс-форварда «железнодорожников», говорить о титуле пока рано.

«Об этом рано говорить. Ещё даже пауза между кругами не наступила. Пока команда выглядит очень интересно, ярко и по игре впечатляет. Самое главное, что молодые игроки, играющие важную роль в команде, очень качественно растут и уже стучатся в двери сборной», - цитирует Сычёва Metaratings.

«Локомотив» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирующему «Краснодару» «железнодорожники» уступают только по дополнительным показателям при равенстве очков.

Следующий матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Химок».