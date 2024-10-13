Соболев: «У меня появляется уверенность»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о минувшем товарищеском матче против «Войводины».

Встреча завершилась крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:1. Соболев стал автором двух забитых мячей и двух ассистов.

Соболев заявил, что больше удовольствия ему доставила хорошая игра «Зенита», а не его результативные действия.

«И то, что лично у меня появляется уверенность. Чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Этому сейчас рад больше всего», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В 12-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» встретится на выезде с «Акроном». Поединок запланирован на 18 октября, начало — в 18:00 по московскому времени.