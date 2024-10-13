Не даёт пас Тюкавину: Агент высказался об игроке «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, ответил на вопрос о Хорхе Карраскале. У Сафонова спросили, замечает ли он, что в некоторых моментах Хорхе Карраскаль не даёт пас Тюкавину.

«Это все видят, но я не хочу об этом говорить. Есть тренер, чтобы на это обращать внимание. Что изменится от того, что я об этом скажу? Конечно, я вижу то, о чём вы сказали», - цитирует Сафонова Metaratings.

В сезоне 2024/2025 Константин Тюкавин провёл 13 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёра. На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.