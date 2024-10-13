Тихонов оценил «Спартак» Станковича

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал комментарий по поводу выступлений «Спартака» в сезоне 2024/2025. По словам Тихонова, ему нравятся «красно-белые», но не нравится их место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Мне нравится «Спартак» Станковича, нравятся его эмоции и то, как команда периодически играет. Единственное, что не нравится, - место в таблице. Надо прибавлять и выигрывать, чтобы конкурировать с теми, кто идёт выше», - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

В одиннадцати турах Премьер-лиги «Спартак» смог набрать 19 очков (пять побед, четыре ничьи, два поражения). На текущий момент команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» будет принимать «Краснодар».