Хлусевич: «Хочу попробовать свои силы в Европе»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

«Никогда не скрывал, что хочу попробовать свои силы в Европе. Если будет возможность, я, не задумываясь, поеду», — приводит слова Хлусевича «Комсомольская правда».

Футболист признался, что готов поехать в любой чемпионат из топ-5, но отметил, что не хотел бы идти в команду, которая борется за выживание.

В текущем сезоне Хлусевич принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Контракт 22-летнего защитника со «Спартаком» действует еще два года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.