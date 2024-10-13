Фанаты «Динамо» выбрали лучшего игрока месяца

Болельщики московского «Динамо» выбрали лучшего футболиста команды по итогам сентября. Как сообщает пресс-служба «бело-голубых», в голосовании победил нападающий Константин Тюкавин.

В четырёх сентябрьских матчах Тюкавин записал на свой счёт три гола. Кроме того, футболист создал восемь голевых моментов и 43 раза вступал в единоборства в атаке.

После одиннадцати туров «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Марцела Лички набрала 20 зачётных баллов (шесть побед, две ничьи, три поражения).

Ближайший матч «Динамо» проведёт 20 октября – против «Рубина».