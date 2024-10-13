Боярский: «Зенит» так просто не сломаешь»

Известный артист Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», высказался о выступлениях питерской команды. Как известно, на текущий момент «сине-бело-голубые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Зенит» так просто не сломаешь. Разрыв с первым местом всего одно очко. Есть все шансы, что Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в лиге», - цитирует Боярского Legalbet.

Отметим, что выше «Зенита» (26 очков) в турнирной таблице Российской премьер-лиги идут «Краснодар» (27 очков) и «Локомотив» (27 очков).

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.