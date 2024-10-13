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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зайнутдинов может вернуться в РПЛ – два клуба заинтересованы

13 Октября 2024 • 15:12 Комментировать

Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов может вернуться в Российскую премьер-лигу, где ранее он уже поиграл за «Ростов» и ЦСКА. Как сообщает Turkiye Gazetesi, за 26-летнего Зайнутдинова будут бороться два московских клуба – «Локомотив» и «Динамо».

«Бешикташ» хочет получить за трансфер Зайнутдинова 4 миллиона евро. Именно в такую сумму оценивают полузащитника специалисты авторитетного портала Transfermarkt.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 Бактиёр Зайнутдинов поучаствовал только в двух матчах «Бешикташа». В обоих случаях казахстанский футболист выходил на замену в концовке и проводил несколько минут.

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Евро-Футбол.Ру,
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