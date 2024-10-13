Деменко: «Барко – лучшее приобретение «Спартака, он как будто всю жизнь играет в этой команде»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о результативных действиях полузащитника Эсекьеля Барко, который стал лидером «красно-белых».

- Барко отметился результативными действиями в 7 из 10 проведенных матчей за «Спартак» в РПЛ. За последние 15 лет это рекорд для «красно-белых». Что об этом думаете?

- Барко – очень интересный футболист. Можно сказать, что это лучшее приобретение «Спартака». Он как будто всю жизнь играет в этой команде. Надо обратить внимание на аргентинский рынок.

- Чем он вам нравится больше всего?

- Своими индивидуальными действиями, как он мыслит на поле, как открывается, как создает моменты. Он берет на себя инициативу: бьет штрафные, пенальти. По характеру это лидер.

- Вас удивляют такое показатели Барко, учитывая, как быстро легионер влился в команду и начал приносить пользу?

- Я очень удивлен, потому что обычно новичкам нужно время. Только туров через семь можно понять, что это за футболист и на что он претендует. Барко в «Спартаке» стали доверять с самого начала. Сразу был виден его уровень.

- Аргентинец принял участие в 53% голов «Спартака» в этом сезоне РПЛ. Как вам такой показатель?

- Барко – это связующее звено между линиями. Его ставили в нападении, под нападающими, ближе к атаке. Все развитие атак «Спартака» шло через него. Поэтому такие показатели.

- Можно ли сказать, что Барко – это лучший легионер РПЛ на данном отрезке сезона?

- Если брать среди легионеров, то да. Сейчас он является незаменимым футболистом для команды. Бывают у него не такие яркие матчи, потому что никто не может провести все игры на одном уровне, и тогда у команды возникают проблемы.

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- Кого бы сравнили с ним по полезности из всех бывших спартаковцев?

- Сто процентов с Промесом. Барко заменил Квинси. Если бы голландец не попал в эту ситуацию – он еще долго играл бы в «Спартаке» и радовал болельщиков, но это жизнь. Никуда от этого не денешься.

Елена Григорьевская