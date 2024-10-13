Ганчаренко назвал свою задачу в «Пари НН»

Недавно главным тренером «Пари НН» стал Виктор Ганчаренко. В воскресенье команда провела товарищеский матч против ЦСКА и завершила его вничью со счётом 2:2. После игры Ганчаренко дал комментарий по поводу своей задачи на новом месте работы.

«Мне привычно бороться за высокие места, но окунуться вниз и посмотреть, как тут работать – интересно. Тут работать сложнее, потому что команда вроде готова, но в момент всё может поменяться. Задача – быть повыше. Выйти из зоны стыков», - цитирует Ганчаренко Sport24.

На текущий момент «Пари НН» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати прошедших турах нижегородская команда смогла раздобыть одиннадцать очков. Ранее рулевым «Пари НН» был Саша Илич.