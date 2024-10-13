Кафанов: «В Европе будет больше российских вратарей»

Виталий Кафанов, который является тренером вратарей в национальной сборной России, дал комментарий по поводу российский вратарей. Он убеждён в том, что голкиперов из России в европейских клубах будет становиться только больше.

«Если мы сохраним такой подход по работе с вратарями, думаю, больше наших вратарей будет в Европе. Андрей Лунёв и Матвей Сафонов – не последние, у нас очень сильные вратари. Говорю об этом с уверенностью», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Матвей Сафонов минувшим летом перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ». В прессе писали о том, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро. С тех пор Сафонов провёл три официальных матча, в которых пропустил два гола.