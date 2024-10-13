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ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью, не обошлось без удалений

13 Октября 2024 • 13:47 Комментировать

ЦСКА и «Пари НН» заполнили паузу на матчи сборных товарищеским поединком. Он проходил в сокращённом формате с двумя таймами по 40 минут. В итоге команды не смогли выявить сильнейшего, забив по два гола. В составе ЦСКА забили Сауль Гуарирапа и Кристиян Бистрович, а в составе «Пари НН» - Никита Ермаков и Никита Каккоев.

Стоит отметить, что по ходу второго тайма на футбольном поле произошла стычка, по итогам которой с поля были удалены Иван Обляков и Антон Мухин. Даже в товарищеских матчах иногда закипают страсти.

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Протокол игры  
ЦСКА Москва 2:2 Пари НН
(1:0) Гуарирапа Сауль 16'    
    57' Ермаков Никита (1:1)
(2:1) Бистрович Кристиян 60'    
    68' Каккоев Никита (2:2)
Тороп Владислав Дивеев Игорь Круговой Данил Виллиан Роша Бистрович Кристиян Келлвен Дуглас Обляков Иван Пьянич Миралем Гуарирапа Сауль Мойзес Моура Мусаев Тамерлан
Медведев Никита Боженов Кирилл Гоцук Кирилл Каккоев Никита Магкеев Станислав Калинский Николай Шнапцев Максим Тичич Лука Трошечкин Александр Боселли Хуан Ожегович Огнен
Запасные: Лукьянов Вадим Карапузов Владислав Глейзер Дан Леон Ермаков Никита Варганов Артём Царукян Валерий Мухин Александр Ведерников Данила
Сегодня. Стадион "Стадион Октябрь " (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пари НН
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