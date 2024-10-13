ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью, не обошлось без удалений

ЦСКА и «Пари НН» заполнили паузу на матчи сборных товарищеским поединком. Он проходил в сокращённом формате с двумя таймами по 40 минут. В итоге команды не смогли выявить сильнейшего, забив по два гола. В составе ЦСКА забили Сауль Гуарирапа и Кристиян Бистрович, а в составе «Пари НН» - Никита Ермаков и Никита Каккоев.
Стоит отметить, что по ходу второго тайма на футбольном поле произошла стычка, по итогам которой с поля были удалены Иван Обляков и Антон Мухин. Даже в товарищеских матчах иногда закипают страсти.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Пари НН
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Протокол игры
|ЦСКА Москва
|2:2
|Пари НН
|(1:0) Гуарирапа Сауль 16'
|57' Ермаков Никита (1:1)
|(2:1) Бистрович Кристиян 60'
|68' Каккоев Никита (2:2)
Медведев Никита • Боженов Кирилл • Гоцук Кирилл • Каккоев Никита • Магкеев Станислав • Калинский Николай • Шнапцев Максим • Тичич Лука • Трошечкин Александр • Боселли Хуан • Ожегович Огнен
Запасные: Лукьянов Вадим • Карапузов Владислав • Глейзер Дан Леон • Ермаков Никита • Варганов Артём • Царукян Валерий • Мухин Александр • Ведерников Данила
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