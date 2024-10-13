ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью, не обошлось без удалений

ЦСКА и «Пари НН» заполнили паузу на матчи сборных товарищеским поединком. Он проходил в сокращённом формате с двумя таймами по 40 минут. В итоге команды не смогли выявить сильнейшего, забив по два гола. В составе ЦСКА забили Сауль Гуарирапа и Кристиян Бистрович, а в составе «Пари НН» - Никита Ермаков и Никита Каккоев.

Стоит отметить, что по ходу второго тайма на футбольном поле произошла стычка, по итогам которой с поля были удалены Иван Обляков и Антон Мухин. Даже в товарищеских матчах иногда закипают страсти.