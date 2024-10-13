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Салихова упрекнула «Спартак»

13 Октября 2024 • 13:42 Комментировать

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, упрекнула клуб за отсутствие товарищеских матчей в октябрьскую паузу на матчи сборных.

«Станкович опять улетел в Италию, не смогли оставить его в Москве? Или просто сами руководители также уехали, а клуб снова бесхозный? Закончить на шестом месте – лучший повод отдохнуть всем!» - цитирует Салихову Metaratings.

Салихова даже привела в пример «Зенит», который провёл товарищеский матч против «Войводины» и смог наиграть новые схемы.

«Спартак» в одиннадцати прошедших турах Премьер-лиги смог набрать 19 очков. От лидирующего в Премьер-лиге «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на восемь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зарема Салихова ещё теги
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