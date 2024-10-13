Силкин: «Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели»

Тренер Сергей Силкин уверен, что для развития Премьер-лиги нужна смена чемпиона.

«Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Когда он не меняется, то для развития это не очень хорошо», - заявил Силкин в интервью «РБ Спорту».

Специалист добавил, что и в этом сезоне есть конкуренция, но у «Зенита» главный козырь - столетие клуба, из-за чего футболисты будут дополнительно мотивированы. Что касается главных конкурентов коллектива Сергея Семака, Силкин назвал «Краснодар» с «Локомотивом».

В Премьер-лиге сыграно 11 туров, «Зенит» идет на третьей строчке таблицы и проигрывает один балл «Краснодару».