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Кечинов сравнил полузащитника «Спартака» Барко с Алексом эксклюзив

13 Октября 2024 • 12:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о результативных действиях полузащитника Эсекьеля Барко, который стал лидером «красно-белых». 

- Барко отметился результативными действиями в семи из десяти проведенных матчей за «Спартак» в РПЛ. За последние 15 лет - это рекорд для «красно-белых». Ни у кого не было больше пяти в десяти матчах. Что об этом думаете?

- Это свидетельствует о том, что Барко пришелся ко двору. С его приходом игра «Спартака» в середине поля в атакующих действиях стала гораздо лучше. Статистика говорит сама за себя. Этот игрок стал самым значимым футболистом в этой зоне.

- Помимо этого Барко принял участие в 53% голов «Спартака» в этом сезоне РПЛ. Как оцените этот показатель?

- Это великолепный показатель.

- Только у Даку из «Рубина» выше процент вовлеченности в голы своей команды в текущем сезоне РПЛ - 57%. Можно ли сказать, что Барко – это лучший легионер РПЛ на данном отрезке сезона?

- Я бы так не сказал, если исходить из того, что вижу. В «Зените» выступают тоже сильные футболисты. Барко плюс – минус стоит рядом с ними. Он входит в тройку - пятерку лучших легионеров лиги. Есть Вендел, Лусиано, который тоже не много матчей провел, но уже сделал много результативных действий.

- Эти ребята – новички лиги. Вас удивляют такие показатели, учитывая, как быстро легионеры влились в команду и начали приносить пользу, ведь обычно иностранным футболистам требуется время на адаптацию?

- Как правило, действительно, игрокам даже высокого уровня требуется время на адаптацию, на притирку к команде. А Барко и Лусиано сразу влились. Главное, чтобы они не успокоились и не снизили свои показатели. Иначе будут выглядеть как все. Важно, чтобы они продолжали прогрессировать. 

- Можно ли сказать, что Барко – это незаменимый игрок для «Спартака»?

- Незаменимых нет. Даже Марадону заменили со временем. Но на данный момент Барко – это ключевой игрок команды Станковича. 

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- Кого сравнили бы с ним по полезности из всех бывших спартаковских легионеров?

- Алекс тоже сразу вписался в команду и начал показывать результативную игру. Он вел игру и много отдавал. Этих футболистов можно сравнивать. 

- В чем сила Барко? Каковы его сильные стороны?

- Он очень взрывной, легкий, с хорошей техникой. Причем он все делает в движении, что гораздо тяжелее. Он как ртуть – его сложно поймать. Барко обладает хорошим ударом, штрафные может исполнить, здорово понимает игру. Его рост не является проблемой. Не видел, чтобы его кто-то смял или задавил. Он за счет своего движения и резкости уходит от столкновений. Даже если происходит единоборство, то Барко очень крепкий, хорошо стоит на ногах. Его сложно столкнуть.

Елена Григорьевская

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