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Тихонов - о трансфере Соболева в «Зенит»: «Люди мечтают играть в «Спартаке»

13 Октября 2024 • 10:25 Комментировать (2)
Акрон
...
Зенит
18.10 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов удивлён летним переходом форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

- Как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом! Мы мечтали об этом. Мы играли, творили историю в 90-х годах, - заявил Тихонов «Чемпионату».

Экс-футболист добавил, что в столичном клубе правильно себя повели, когда перевели Соболева в дубль, узнав о желании перебраться в стан принципиального соперника. Что касается самого форварда, Тихонов отметил, что не осуждает Соболева.

В этом сезоне новичок «Зенита» отметился одним голом в семи официальных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Тихонов Александр Соболев ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
13 Октября 2024 в 12:25
ай кады бабки были в корыте - усе мечтали бухнуца туды пятаками.. щас усе мищтают вдахнуць газикав.. да пабольше.. чё дундуку не ясно?.. кхе-кхе..
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Volond
13 Октября 2024 в 12:07
Справедливости ради скажу, что когда это было... сейчас все гораздо иначе
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