Тихонов - о трансфере Соболева в «Зенит»: «Люди мечтают играть в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов удивлён летним переходом форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

- Как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом! Мы мечтали об этом. Мы играли, творили историю в 90-х годах, - заявил Тихонов «Чемпионату».

Экс-футболист добавил, что в столичном клубе правильно себя повели, когда перевели Соболева в дубль, узнав о желании перебраться в стан принципиального соперника. Что касается самого форварда, Тихонов отметил, что не осуждает Соболева.

В этом сезоне новичок «Зенита» отметился одним голом в семи официальных матчах.