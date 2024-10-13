«Позор» - Дзюба прошёлся по судьям и комментатору боя Бивол - Бетербиев

В ночь на воскресенье Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал обладателем шести чемпионских поясов. Результаты боя прокомментировал форвард «Акрона» Артём Дзюба.

«Вы чего, издеваетесь? Тогда у меня всё. Если Бетербиев, тогда всё ясно. Всем спасибо, все свободны», - отметил футболист в социальных сетях.

Чуть позже Дзюба раскритиковал работу комментатора Первого канала, который, по словам игрока, откровенно болел за Бетербиева. Дзюба даже предположил, что это родной брат бывшей жены Бивола.

Дзюба увлекается боксом. Не так давно Рой Джонс заявлял, что футболист мог даже провести выставочный бой.