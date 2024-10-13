​Бывший полузащитник «Локомотива»: «Под санкциями нас будут держать до последнего»

Как известно, российский футбол находится под гнётом санкций со стороны различных международных «ассоциаций и федераций», из-за чего сборная России не может выступать в самых престижных и известных мировых спортивных форумах.

Между тем бывший полузащитник московского «Локомотива» Иван Старков считает, что снятие санкций состоится нескоро, несмотря на заигрывания со стороны УЕФА в этом направлении.

- Не секрет, что футбол уже давно не спорт, а политика. В данной ситуации чиновники понимают, что за счет спорта можно иметь какие-то рычаги воздействия. И нас будут держать под санкциями до последнего, - цитирует слова Старкова Газета.Ru.