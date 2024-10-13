​Наумов: «Акрон» взял Дзюбу, и зритель пошёл»

Российский нападающий Артём Дзюба присоединился к «Акрону», и клуб из Тольятти стал продавать больше билетов на свои матчи - такую тенденцию отметил Николай Наумов, бывший президент московского «Локомотива». До «Акрона» Дзюба, к слову, выступал как раз в «Локомотиве».

- «Акрон» взял Дзюбу и сразу сколько зрителей на матчах стало, потому что люди хотят посмотреть на звезду нашего футбола. Самое главное – это футбол и футболисты, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.

За «Акрон» Дзюба сыграл уже в пяти матчах, он забил лишь один гол, но зато сделал целых три голевые передачи.