​Пономарёв предложил российской сборной брать пример со сборной СССР

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию в российской сборной, которая с большим трудом находит партнёров для товарищеских матчей. Пономарёву кажется здравой идея встреч российской сборной с российской же сборной, он напомнил об аналогичной практике, существовавшей в былые времена в советском футболе:

- В советское время мы тоже проводили товарищеские матчи. У нас была первая сборная, вторая, олимпийская и молодежная. Четыре команды между собой играли в московских «Лужниках». Стадион был битком, 100 тысяч зрителей. И сейчас бы с удовольствием пошли бы на игры национальной команды, - цитирует слова Пономарёва betonmobile.ru.

Напомним, что сборная России лишена права выступать в международных официальных турнирах в силу политических причин.