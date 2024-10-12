​Булыкин выбрал лучшего игрока АПЛ

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин, успевший поиграть как за «Локомотив», так и за сборную России, назвал игрока, которого он считает лучшим в АПЛ за последнее время. Булыкин не стал городить огород и назвал фамилию норвежского форварда Эрлинга Холанна:

- Кто поставил больше рекордов, тот и лучший. Если посмотреть, сколько забивает Холанн и сколько он выиграл титулов в лиге, да и всего остального. Конечно, он сейчас один из лучших футболистов не только в АПЛ. Мне, как нападающему нравится он, - цитирует слова российского нападающего Vprognoze.ru.

Напомним, что на днях стало известно о том, что Эрлинг станет отцом.