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​Булыкин выбрал лучшего игрока АПЛ

12 Октября 2024 • 21:17 Комментировать

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин, успевший поиграть как за «Локомотив», так и за сборную России, назвал игрока, которого он считает лучшим в АПЛ за последнее время. Булыкин не стал городить огород и назвал фамилию норвежского форварда Эрлинга Холанна:

- Кто поставил больше рекордов, тот и лучший. Если посмотреть, сколько забивает Холанн и сколько он выиграл титулов в лиге, да и всего остального. Конечно, он сейчас один из лучших футболистов не только в АПЛ. Мне, как нападающему нравится он, - цитирует слова российского нападающего Vprognoze.ru.

Напомним, что на днях стало известно о том, что Эрлинг станет отцом.


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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Эрлинг Холанн
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