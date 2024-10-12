​Балахнин - об игре двух сборных России: «По крайней мере, было бы полезно»

Сборная России с трудом находит себе спарринг-партнёров для проведения товарищеских матчей, удалось договориться лишь со сборными Сирии и Бутана (признайтесь честно - знаете, где вообще этот Бутан?), в связи с чем в российских футбольных кругах всё чаще звучит необычная идея о проведении матчей сборной России против... сборной России.

Комментарий к этому дал известный отечественный специалист Сергей Балахнин, в прошлом работавший с национальной командой:

- Пусть сыграют две сборные, ведь и раньше играли и в советское время. Во всяком случае, это было бы полезно, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.