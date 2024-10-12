Боярский рассказал, что нужно сделать Соболеву, чтобы болельщики «Зенита» приняли его

Народный артист России Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», рассказал, что нужно сделать нападающему Александру Соболеву, чтобы болельщики питерского клуба приняли его.

Боярский отметил, что фанаты смогут принять форварда после того, как он забьёт свои мячи.

«А он это обязательно сделает. Конечно, фанаты примут его», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 26-летний форвард пополнил ряды команды с берегов Невы в летнее трансферное окно, заключив контракт на три года с опцией продления ещё на один сезон.

В составе «Зенита» Соболев уже отметился одним голом и одним ассистом.