Геркус рассказал, в каком чемпионате мог бы продолжить карьеру Тикнизян

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах защитника столичного клуба Наира Тикнизяна.

Спортивный функционер отметил, что многое зависит от самого игрока, насколько он готов прибавлять и держать себя в пиковой форме.

«Тикнизян абсолютно подходит Бундеслиге, когда находится в тонусе. Почему бы и нет?» — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сборной Армении принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми и тремя результативными передачами партнёрам по команде. Однако стоит отметить, что он в основном начинает игры на замене.