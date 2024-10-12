Боярский оценил игру Соболева в «Зените»

Народный артист России Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», высказался об игре нападающего питерского клуба Александра Соболева.

Актёр отметил, что форвард постепенно адаптируется в новой команде.

«Нужно время, чтобы он вошел в форму, которая была бы адекватна «Зениту», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 27-летний нападающий пополнил ряды команды с берегов Невы в летнее трансферное окно, заключив контракт по схеме «3+1».

В нынешнем сезоне он принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.