Боярский: Думаю, «Зенит» оформит чемпионство к столетнему юбилею

Народный артист России Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», высказался о результатах питерской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Певец считает, что команда с берегов Невы оформит седьмое чемпионство подряд к дню своего столетия (25 мая).

«Так оно и будет, не беспокойтесь. «Краснодар» — очень сильная команда. Еще большое количество туров», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 11 туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» и московскому «Локомотиву» одно очко.