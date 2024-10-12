Агент Караваева рассказал о состоянии защитника

Агент защитника питерского «Зенита» Вячеслава Караваева Иван Бакулин высказался о состоянии своего клиента.

Агент отметил, что у игрока нет никаких серьёзных проблем, и ему нужно было больше времени на восстановление, поэтому несколько дней он тренировался индивидуально.

«В понедельник Слава начнёт полноценно тренироваться в общей группе и готовиться к матчу с «Акроном», — приводит слова Бакулина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 12 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Сегодня, 12 октября, питерский клуб проведёт матч Winline Суперсерии против сербской «Войдовины».