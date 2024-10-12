«Ахмат» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью

Во время октябрьской паузы на матчи сборных клубы Российской премьер-лиги проводят товарищеские матчи, готовясь к дальнейшему ходу сезона. В субботу в контрольной игре встречались «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Команды не смогли выявить сильнейшего на футбольном поле – игра завершилась со счётом 1:1.

На текущий момент махачкалинское «Динамо» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 11 очками (две победы, пять ничьих, четыре поражения). «Ахмат», в свою очередь, занимает последнее, шестнадцатое место с 6 баллами (шесть ничьих и пять поражений).