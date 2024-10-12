Соболев – в основе «Зенита» на матч с «Войводиной»

Октябрьскую паузу на матчи национальных сборных «Зенит» решил заполнить товарищеским матчем против «Войводины». Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Адамов, Горшков, Чистяков, Нино, Мантуан, Барриос, Клаудиньо, Артур, Педро, Ерохин, Соболев.

Матч между «Зенитом» и «Войводиной» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.